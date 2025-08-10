إعلان

نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 10 أغسطس 2025
إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

خضعت الفنانة بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صور خلال تواجدها في إيطاليا، عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تلتقط صور تذكارية أمام المعالم الأثرية هناك.

رنا رئيس

خضعت الفنانة رنا رئيس لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على انستجرام، وظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار.

شام الذهبي مع والدتها

نشرت شام الذهبي صورة مع والدتها أصالة على حسابها انستجرام من الساحل الشمالي.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صور جديدة على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على البحر.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة على إنستجرام خطفت بها الأنظار.

مي عمر

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير، لتنشر صورها على انستجرام، التي حازت على إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

خضعت الفنانة نرمين الفقي لجلسة تصوير نشرتها على انستجرام، ظهرت مرتدية فستان صيفي أنيق، خطفت به الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورًا جديدة على انستجرام، ظهرت من خلالها على البحر.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالإجازة.

نرمين الفقي أصالة بسمة بوسيل داليا مصطفى رنا رئيس كارولين عزمي مي عز الدين مي عمر
