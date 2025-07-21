كتبت- منال الجيوشي:

قال الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي في أول ظهور له بعد 20 عام مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة تليفزيون قناة الحياة من خلال برنامج "واحد من الناس" إن خفة دم الشعب المصري وقدرته على الضحك، هو الأمر الذي جعل مصر العظيمة تعيش لأكثر من 7 آلاف سنة وهي سر من أسرار قوة مصر.

وأضاف: أنا واحد من الناس الشغوفين بالكوميديا، والكوميديا لو لم يكن بها شيء من الوجع لم تكن بالقيمة الكبيرة والمكانة الخاصة بها.

وقال الإعلامي د. عمرو الليثي: في عام 2000 كنت هبقى مذيع ووقتها روحت ليوسف معاطي وكان مذيع مشهور، وكان له فضل عليّا وعلمني الوقوف أمام الكاميرا

وأضاف الليثي موجهًا الشكر إلى الأستاذ يوسف معاطي على أنه اختص "واحد من الناس" بالظهور بعد غياب أكثر من 20 عام.

وقال يوسف معاطي: غبت لمدة تسع سنوات عن العمل والكتابة التليفزيونية والسينمائية وسافرت، وهناك ما يزيد عن عشر ملايين من أشقائنا في مصر أين هم في الدراما؟ ولابد أن تعبر الدراما عن المجتمع.

واستكمل: كان سفري لحظة تأمل طويلة وكنت أشاهد المسرح وعشت في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وكنت أجلس على القهوة وأتابع كل ما يحدث، وأتمنى أن أكون في مصر ولا أستطيع أن أنفصل عن مصر.

وأضاف أنه في فترة غيابه وسفره كتب عددًا من الأعمال وترجم عدد من الكتب، وكان لديه حرية بعيدًا عن التقيد بأعمال درامية.

وتابع: أنا لست ضد الورش التي تكتب السيناريوهات، ولكن لا تنتج مبدع كبير ولا تحمل اسم شخص وهي موجودة في الخارج في أعمال مثل فريندز والتي تأخذ وقت طويل في العرض على الشاشة.