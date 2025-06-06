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وفاة الملحن محمد كرارة.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

11:23 ص الجمعة 06 يونيو 2025

محمد كرارة

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كتب-مصطفى حمزة:

حددت أسرة الملحن الراحل محمد كرارة، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد وفاته مساء أمس الخميس.

وتقام صلاة الجنازة، عقب صلاة الجمعة اليوم 6 يونيو، في مسجد صلاح الدين بمنطقة المنيل.

وأعلن الشاعر محمد عاطف، أمس الخميس عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة الملحن محمد كرارة، إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الصديق العزيز الملحن الشاب / محمد كرارة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه".

وتخرج الملحن الراحل محمد كرارة، من معهد الموسيقى العربية، واتجه إلى وضع ألحان أغانيه، ومنها: الفرح، الخير في بلدي، وعالم مش سالكة، ولحد إمبارح، وبحبه والله.

وفاة الملحن محمد كرارة محمد كرارة صلاة الجنازة مسجد صلاح الدين
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