أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أحمد رزق، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بتخرج نجله حمزة من المدرسة.

ونشر رزق، صورته مع نجله بحفل التخرج، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مليون مبروك يا حبيبي.. عقبال الجامعة، فرحت قلبي يا ميزو".

وتفاعلت الفنانة إيمان العاصي مع تدوينته، وعلقت: "مبروك حبايبي أحلى حمزة وأجدع أب". بينما كتبت ميرهان حسين: "ما شاء الله، مبروك". فيما كتبت جومانا مراد "ألف مبروك".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد رزق مسلسل "حرب الجبالي" ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل أحد الأحياء الشعبية .

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة، وتأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.