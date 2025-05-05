نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان نعيم عيسى

كتبت- نوران أسامة:

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير نعيم عيسى، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وجاء في البيان: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان القدير نعيم عيسى".

وتابع: "ويتقدم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد خبر الوفاة نجله سامي نعيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وكان سامي صرّح سابقًا أن والده كان يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية، أدى إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ، رغم استقرار المؤشرات الحيوية، مشيرًا إلى أنه كان يخضع لجهاز تنفس صناعي وتغذية عبر أنبوب، ولا يستطيع الكلام، إلى جانب معاناته من ضعف شديد في الجسد نتيجة تقدمه في السن وطول فترة العلاج.

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى وُلد في يناير عام 1933، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما عن مجمل أعماله الفنية، وقدّم خلال مشواره العديد من الأدوار البارزة في المسرح والتليفزيون والسينما.

من أبرز مسرحياته: "ريا وسكينة"، "الواد سيد الشغال"، "ناس كده وكده". كما شارك في أفلام: "الجوع"، "المتسول"، "الإمبراطور"، "إسكندرية ليه"، "سفر الأحلام"، و"سري للغاية".