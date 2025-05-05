قبل حفل زفافها.. 24 صورة لـ رنا رئيس

كتبت- نوران أسامة:

تحتفل الفنانة رنا رئيس اليوم الاثنين 5 مايو 2025، بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن، الذين سوف يحرصون على تقديم التهنئة للعروسين إلى جانب تواجد أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

وكانت الفنانة رنا رئيس احتفلت بعقد قرانها شهر مارس الماضي واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض في رمضان 2025، وتكون من 30 حلقة، وظهرت بدور ابنة النجمة إلهام شاهين.

"سيد الناس" بطولة عدد من النجوم، بينهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، منة فضالي، إنجي كيوان، من إخراج محمد سامي.

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