كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة داليا البحيري عن استيائها من تعليقات بعض رواد السوشيال ميديا، الذين يطالبونها بارتداء الحجاب

وقالت داليا البحيري، في فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "الناس اللي بتقولي ياريت تلبسي الحجاب، إنتي أو أنت مالك، الحاجات دي أمور يتقال فيها دع الخلق للخالق، دي حاجة تخصني، ممكن اللي مش لابسة حجاب تبقى عند ربنا أحسن منك؟، ممكن تكون بتعمل حاجات في السر أنت متعرفهاش تخليها عند ربنا أقرب منك بكتير، ممكن حد شكلًا تقول ده قريب من ربنا ويطلع مش كده، وممكن العكس، موضوع الحجاب الحاجات دي شخصية جدًا يا جماعة".

وأكملت: "أنا دايمًا بحب أنشر صور وبوستات على فيسبوك وانستجرام بها طاقة إيجابية، عشان أخلي الناس تشوف حاجات كويسة، لكن اللي مابفهموش بقى الناس اللي بتدخل تكتب تعليقات سخيفة أو فيها قلة ذوق وقلة أدب، طبعا إنتم بتضيعوا وقتكم، لو حد شايف اللي بعمله حاجة دمها تقيل أو مش لطيفة بلاش تتابعني، اعمل حاجة تفيد في يومك أدخل نام واستفيد بالوقت ده، لو ست روحي اقعدي مع ولادك ربي عيالك اقعدي مع جوزك متعمليش حاجة خالص وبحلقي في السقف ده نوع من أنواع العلاج النفسي أو اسمعي مزيكا أو اقري قرآن".

يذكر أن، داليا البحيري شاركت في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.