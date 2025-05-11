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"المتحدة للخدمات الإعلامية" توجه الشكر لصناع الدراما في رمضان 2025

03:57 م الأحد 11 مايو 2025

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الدكتور طارق نور، رسالة شكر وتقدير إلى جميع صُنّاع الدراما الذين شاركوا في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة بيانًا عبر موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "توجه الأستاذ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر والتقدير لكافة صُناع الدراما الذين تعاونوا مع الشركة في موسم رمضان 2025، حيث عبر عن تثمينه لما بذله مختلف صناع دراما المتحدة من كتاب وممثلين ومخرجين ومنتجين وكافة فرق الإنتاج، والتي أسهمت جهودهم في تقديم الشركة المتحدة لموسم درامي على قدر كبير من الجودة والإبداع".

وأوضح البيان أن الشركة أنتجت أكثر من 20 مسلسلًا هذا العام، مشيرًا إلى أن أعمال المتحدة تميزت بمخاطبة العقول، وطرح قضايا اجتماعية هادفة تشغل المجتمع المصري، ما يُعد تطورًا ملحوظًا في مضمون المحتوى الدرامي.

وأكد طارق نور أن هذا النجاح حافزًا لمبدعين ولصناع الدراما نحو مزيد من الارتقاء بالمحتوى الدرامي واكتسابه المناعة وليس المنع، إلى جانب دعم القفزات الدرامية القائمة على المسؤولية المجتمعية للدراما.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طارق نور موسم دراما رمضان 2025 فيسبوك
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