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تركي آل الشيخ يلتقي متخصص مكياج الأفلام والمسلسلات العالمي Mike Marino

04:36 م الإثنين 14 أبريل 2025

تركي ال الشيخ وmike marino

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كتب- هاني صابر:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن لقاء جمع بينه وبين متخصص مكياج الأفلام والمسلسلات العالمي Mike Marino.

ونشر آل الشيخ، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إلتقيت بالفنان ومتخصص مكياج الأفلام والمسلسلات العالمي Mike Marino الذي قام بعمل الكثير من الأفلام والمسلسلات العالمية ومن أشهرها مسلسل هذا العام The Penguin ".

وأضاف: "كما تم ترشيحه لثلاث جوائز أوسكار في فئة افضل مكياج وتصفيف شعر عن أفلام Coming 2 America وThe Batman وA Different Man ".

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تركي آل الشيخ Mike Marino متخصص مكياج الأفلام والمسلسلات
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