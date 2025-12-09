نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان أحمد سعد ومطرب الراب ويجز خلال العرض الخاص لفيلم "الست"، الذي أقيم مساء أمس الاثنين 8 ديسمبر في صالات "فوكس سينما" بالرياض.

وأبدى أحمد سعد إعجابه الشديد بالفيلم، قائلاً: "إيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، الإخراج والموسيقى والتمثيل، بصراحة كل الناس اللي انتقدت، أنا شايف إنه لا يمكن توجيه نقد قبل مشاهدة الفيلم. لازم تشوف الفيلم وبعدين تتكلم".

وظهر ويجز في الفيديو وهو يحمل بوستر الفيلم، وقال: "والله أنا اتبسطت قوي، وأستاذ مروان حامد خطير".

وشهد العرض حضور صناع ونجوم الفيلم، يتقدمهم المخرج مروان حامد، إلى جانب أبطال العمل منهم منى زكي التي جسدت شخصية أم كلثوم، وسيد رجب في دور والدها، وأحمد خالد صالح، وأحمد رضوان، والممثل الجزائري عبد الكريم دراجي.

