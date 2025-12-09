إعلان

حدث بالفن| موعد عزاء سعيد مختار ونجمات الفن في سباق سيارات بأبوظبي والعرض الخاص لـ فيلم "الست"

كتب : مصراوي

12:07 ص 09/12/2025
إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ موعد ومكان تشييع جنازة سعيد مختار، أسرة العندليب تدشن موقعا لمنزله وتعلن شروط الزيارة، حمو بيكا يرزق بمولودة ويطلق عليها اسم مطربة شهيرة، محمد فراج يرد على انتقادات تجسيده الراحل أحمد رامي بفيلم "الست"، نجوم الفن في فعالية "نيتفليكس" بمهرجان البحر الأحمر، النجمات في سباق فورمولا 1، وغيرها من الأخبار.

إيمي سمير غانم عبدالحليم حافظ مجدي الهواري ليلى علوي إلهام شاهين ياسمين صبري حمو بيكا سعيد مختار

