إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ موعد ومكان تشييع جنازة سعيد مختار، أسرة العندليب تدشن موقعا لمنزله وتعلن شروط الزيارة، حمو بيكا يرزق بمولودة ويطلق عليها اسم مطربة شهيرة، محمد فراج يرد على انتقادات تجسيده الراحل أحمد رامي بفيلم "الست"، نجوم الفن في فعالية "نيتفليكس" بمهرجان البحر الأحمر، النجمات في سباق فورمولا 1، وغيرها من الأخبار.