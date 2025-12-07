تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الخامسة، جلسة حوارية للنجمة مي عمر، في ميدان الثقافة بـ جدة في المملكة العربية السعودية.

وأعربت مي عن سعادتها بوجودها في مهرجان البحر الأحمر ووجهت لهم الشكر، مضيفة "عارفة إني عايزة أمثل من وأنا صغيرة، التمثيل حلمي من الطفولة ولما دخلت الجامعة كان صعب على أهلي أقولهم عايزة أدرس تمثيل، بحكم إننا في مجتمع عربي، ممكن يوافقوا تمثل بس إنك تدرس تمثيل يرفضوا، وبيطلبوا تدرس حاجة تانية، فاخترت أدرس إعلام حاجة قريبة من الفن".

وتابعت مي "لما درست إعلام واشتغلت في الأول كمنتجة ده فادني في شغلي"، ووصفت نفسها بأنها شخص خجول جدا "وده كان سؤال عندي إزاي أنا كده واكتر حاجة حابة أعملها عكس ده".

جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تشهد حضور زوجها المخرج محمد سامي، الدكتور خالد عبدالجليل، الفنانة بسنت شوقي، وعدد كبير من محبي مي عمر وجمهورها من حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي.