كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالنجم عمرو سعد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وظهر "ماجد" في الصورة داخل إحدى المناسبات وهو يرتدي نظارة، وكشف في تعليقه أن النظارة تخص عمرو سعد، وكتب: "قولتله نضارتك حلوة، قام قالعها وادهالي وحلف ما هي راجعة.. حبيبي يا عمور يا أبو الشياكة".

يذكر أن هشام ماجد ينتظر عرض مسلسله "اللعبة - الجزء الخامس" بطولة: شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أوتاكا

