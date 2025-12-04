إعلان

سفير مصر بالمغرب يحضر عرض "الست" (صورة)

كتب : منال الجيوشي

03:26 م 04/12/2025

سفير مصر بالمغرب

حرص السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير مصر في المغرب، على حضور العرض العالمي الأول لفيلم "الست" بمهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الثانية والعشرين


الحفل أقيم أمس الأربعاء، بحضور صناع العمل منى زكي، والمخرج مروان حامد، والسيناريست أحمد مراد، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ولاقى عرضه إستحسان جمهور المهرجان.


وقال السفير أحمد نهاد عبداللطيف: الفن يسهم في تعزيز العلاقات بين مصر والمغرب، والأفلام المصرية والفنانين المصريين لهم مكانة خاصة لدى الشعب المغربي.


وتابع: "عرض فيلم (الست) في المهرجان، كذلك تكريم الفنان الكبير حسين فهمي في حفل الافتتاح، وأيضا الاحتفاء بالنجمة يسرا، أمر يعكس الاحتفاء المغربي بالسينما المصرية، ويجسد التواصل المستمر والتقدير المتبادل بين أوساط السينما في كل من مصر والمغرب"

فيلم "الست" يبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.

