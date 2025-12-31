دخول مبهر لـ أنغام في حفل ليلة رأس السنة بالسعودية.. صور

أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

نورهان منصور توثق أجمل إطلالتها في ختام عام 2025.. صور

فاجأت المطربة أنغام جمهورها ومتابعيها ومحبيها امام شاشات التلفاز بدخول مبهر وغير متوقع.

وظهرت أنغام في حفلها الغنائي المقام حاليا في السعودية، والمذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تعتلي منصة داخل المسرح.

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت".

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وانت طيبين شرفتونا وإن شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا".

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.