إعلان

دخول مبهر لـ أنغام في حفل ليلة رأس السنة بالسعودية.. صور

كتب : معتز عباس

10:44 م 31/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دخول مميز ورائع في حفل انغام
  • عرض 4 صورة
    دخول مبهر لانغام في حفلها بالسعوديتة
  • عرض 4 صورة
    حفل انغام في السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاجأت المطربة أنغام جمهورها ومتابعيها ومحبيها امام شاشات التلفاز بدخول مبهر وغير متوقع.

وظهرت أنغام في حفلها الغنائي المقام حاليا في السعودية، والمذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تعتلي منصة داخل المسرح.

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت".

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وانت طيبين شرفتونا وإن شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا".

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

المطربة أنغام حفل أنغام في السعودية حفل أنغام في حفل ليلة رأس السنة حفل أنغام على قناة ام بي سي مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"