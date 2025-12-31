إعلان

بينهم نجل الفنان أحمد رزق.. تعرف على أبرز حوادث أبناء نجوم الفن في 2025

كتب : نوران أسامة

05:19 م 31/12/2025

نجل الفنان أحمد رزق

شهد الوسط الفني خلال عام 2025 عدة حوادث تعرض لها عدد من أبناء نجوم الفن.

ويعرض لكم "مصراوي" في السطور التالية أبرز الحوادث التي تعرض لها أبناء النجوم هذا العام:

نجل الفنان محسن منصور

تسبب نجل الفنان محسن منصور في حادث تصادم بمدينة السادس من أكتوبر، أسفر عن وفاة عامل دهسًا بسيارته، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

نجل الفنان عبد العزيز مخيون

تعرض صلاح الدين، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، لحادث مأساوي بسيارته أمام مدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى دهس ثلاثة أشخاص كانوا يسيرون على جانب الطريق.

نجل الفنان أحمد رزق

تورط نجل الفنان أحمد رزق في واقعة تعدي بالضرب على نجل رجل أعمال داخل نادي شهير بمدينة السادس من أكتوبر، ما أسفر عن إصابته في الأذن.

نجل الفنان أحمد رزق نجل الفنان عبد العزيز مخيون نجل الفنان محسن منصور حوادث أبناء نجوم الفن في 2025

