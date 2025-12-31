إعلان

"عظمة على عظمة".. إليسا تشيد بفيلم "الست"

كتب : سهيلة أسامة

03:32 م 31/12/2025

إليسا

أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بفيلم "الست"، عبر حسابها الرسمي على موقع X.

وكتبت إليسا: "منى زكي بفيلم الست عظمة على عظمة ممثلة عظيمة فعلاً وأداء عالمي بكل مرحلة من مراحل حياة كوكب الشرق".

وأضافت: "استمتعت بكل لحظة من الفيلم وبأداء كل الممثلين الكبار الذين أبدعوا كل واحد بدوره، تحت قيادة الأستاذ مروان حامد، الذي قدم لنا فيلمًا يليق بأم كلثوم وسيرتها".

ويتناول فيلم "الست" السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي شكلت مسيرتها الفنية.

بسبب "رضيع".. عارفة عبدالرسول تروي موقفًا إنسانيًا من كواليس أحد مواقع التصوير

ابنة هند رستم تتحدث عن تربية والدتها الصارمة: "أمي كانت تخنق"

