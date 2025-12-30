إعلان

منصور هندي عضو مجلس نقابة الموسيقيين يتعرض لحادث سير

كتب : مصطفى حمزة

10:51 ص 30/12/2025

منصور هندي

تعرض منصور هندي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، ووكيل لجنة العمل بالنقابة لحادث سير ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشف محمد صبحي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين ووكيل لجنة العمل، في بيان له، تفاصيل الحالة الصحية، مؤكدًا أن منصور هندي، يتلقى العلاج حاليًا بمستشفى المعادي العسكري، حيث تم حجزه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، .

وأوضح صبحي أن منصور هندي تحت الملاحظة الطبية داخل الرعاية المركزة، ومن المقرر خضوعه لعملية جراحية وتركيب مسمار في منطقة الحوض والجهة اليمنى، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة ومطمئنة، ومتمنيًا له الشفاء العاجل وتمام السلامة.

واختتم تصريحه داعيًا الجميع إلى الدعاء للأستاذ منصور هندي بالشفاء العاجل وعودته سالمًا في أقرب وقت .

وتمنى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الشفاء العاجل لمنصور هندي، عضو مجلس النقابة، إثر الوعكة الصحية التي يمر بها.

وأعرب نقيب الموسيقيين عن خالص تمنياته بتمام الشفاء ودوام الصحة لمنصور هندي، ومتمنيًا عودته سريعًا لممارسة دوره ومهامه داخل مجلس النقابة.

منصور هندي نقابة الموسيقيين حادث سير

