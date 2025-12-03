أشادت الفنانة فريدة سيف النصر بصناع مسلسل "ورد وشوكولاتة" الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ بداية عرضه.

ونشرت فريدة عبر حسابها على فيسبوك: "جارتي قالتلي أنا عارفة إنك الأيام دول مش بتتفرجي على حاجة، بس إنتي بتحبيهم ياما كلمتني عنهم، فراج وزينة، لازم تتفرجي عليهم في "ورد وشوكولاتة'".

وتابعت: "فراج ده العشق من أول مشهد، حقيقي مشاهد توب في الإحساس لأن قدامك لعيب محترف، فنان ومحترم، ومع روح قلبي تامر محسن المبدع، أول إخراج له.. محترمين. وتاني لقاء ماندو العدل العبقري الحساس، وعمله نادرة، أول لقاء والكلام اللي بقى يقولوا عليا في لقاءاته خلانا اتحسدنا والله، بس أنا بحبه جدًا".

وأضافت: "تالت لقاء زينة الطيبة، حبيبة قلب ستها العترة، الحلوة الفاهمة، أهم مشاهد كنا سوا ومتفاهمين مع المبدع أحمد موسى وبموافقته، أثبتت زينة أن لما الشخصية تكون مكتوبة حلو أوي وحوارها سلس وحقيقي، ويبرزه مخرج حساس بيحب الفنان زي ماندو العدل، تبقي زينة أوي، وطبعًا فراج ممثل عيار تقيل، بيملأ أي شخصية وتصدقها صراحة إنتم اللي عايزين الواحد يبعت لكل واحد فيكم محل ورد ومصنع شوكولاتة، مبروك يا حبايب روحي".

يُذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، كما ربط عدد من المتابعين بين أحداث المسلسل وقضية الإعلامية شيماء جمال، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأن ذلك.

