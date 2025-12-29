أصالة تنشر صورة لحفيدتها: "يارب يجعل سنينك حلوة وطيبة"

أعربت النجمة أصالة عن سعادتها البالغة ببلوغ حفيدتها الصغيرة جيهان عامين، متمنية لها مزيد من الحب والأمان في سنواتها المقبلة.

ونشرت أصالة صورة لـ إبنتها شام وحفيدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "صارت بنتي جيجيتي عمرا سنتين وابتدت تحكي الحكاية وابتدت توعى على الدنيا اللي بدنا نزين إياها بالحب وبالعائلة الحلوة الطيبة المتماسكة".

وأضافت: "يارب يجعل سنين جيهان بنت شام حلوة وطيبة ومافيها غير الفرح والنجاح والله يحفظ لها كل حبايبها ونشوف فيها أحلام كبيرة بتتحقق وتكون إلنا كل الحنان وكل الأمل".

يذكر أن أصالة أحيت حفلًا غنائيًا يوم 25 ديسمبر ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر في الكويت.

واختتمت، قائلة: "الله يحفظ ولاد العالم كلهم وولادنا منهم آمين يارب العالمين".

