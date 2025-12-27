أحمد فلوكس يحتفل بعيد ميلاد شقيقته: "أجمل وأجدع وأحن أخت"

احتفل الفنان أحمد فلوكس بعيد ميلاد شقيقته هبة، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

نشر أحمد فلوكس صورا لهما سويا، وعلق :كل سنة وانت طيبة و في أحسن حال و سنة جديدة سعيدة عليكي بإذن الرحمن من عمرك تحققي فيها كل اللي تتمنيه يا أجمل وأجدع وأحن أخت ربنا جابهالي... ربنا يحفظك ويحفظ بيتك وجوزك وأولادك واشوفهم كل سنة ملمومين حواليكي هما وولاد ولادهم يا بوبا.

وعلى جانب آخر، قدم الفنان أحمد فلوكس رسالة دعم إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصويرها بشكل مسيء داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: أكثر أبناء الجيل احتراما وصدق وتربية.... أشهد أن أختي وصديقتي وزميلتي ريهام عبد الغفور من أكثر الزميلات احتراما وتقديرا وشطارة.. ربي يحفظها. ويخليها لأولادها السيدة الفاضلة والأم العظيمة والأخت لكل المصريين.

واصطحب الفنان أحمد فلوكس والده الفنان القدير فاروق فلوكس لأداء مناسك العمرة، حيث شارك جمهوره صورة لهما سويا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ظهر خلالها وهو يمسك بوالده الذي ظهر يجلس على كرسي متحرك، في مشهد إنساني، من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.

كانت آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر، والذي شارك في بطولته مع أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج وإياد نصار وأحمد صلاح حسني، وهو من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه حول مواقف لرجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، كما استعرضت أحداثه المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

