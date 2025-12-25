تعرف على أحدث سعر لتذاكر حفل إليسا وتامر حسني وتامر عاشور في رأس السنة

شهد مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عرض الفيلم النادر ثلاثية "الطريق إلى الله"، آخر أعمال المخرج الراحل شادي عبد السلام، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وبناءً على طلب الجمهور.

ونظرًا للتوافد الكبير من الجمهور لحضور العرض بأعداد كثيفة، أصدر الدكتور أحمد صالح توجيهاته بعرض الفيلم مرتين متتاليتين يوميًا بدلًا من عرضه مرة واحدة، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحضور داخل القاعة.

وحضرت الفعاليات عائلة المخرج الراحل شادي عبد السلام، حيث تحدثت السيدة ذاكرة طاهر، ابنة شقيقته، عن ذكرياتها معه، مشيرة إلى عشقه العميق للفن وتأثره الواضح بفنون المصريات، كما أشادت عائلة المخرج الراحل بمكتبة مركز الثقافة السينمائية ومحتواها التراثي العريق، واطلعت على الكتب والمجلدات التي تناولت حياة وأعمال شادي عبد السلام.

يذكر أن فيلم "الطريق إلى الله" يتكوّن من ثلاثة أفلام تسجيلية قصيرة للمخرج الراحل شادي عبد السلام، الذي وافته المنية قبل استكمال المراحل النهائية لهذه الأعمال. وقد تولّى المركز القومي للسينما، خلال رئاسة المخرج مجدي أحمد علي، تقديم الدعم المالي والفني لاستكمال هذه الأفلام المهمة، حيث قام خبير المونتاج الدكتور مجدي عبد الرحمن، صديق وتلميذ المخرج الراحل، باستكمال المونتاج وباقي المراحل النهائية، بمشاركة المخرجة الراحلة نبيهة لطفي، أحد مساعدي شادي عبد السلام.

وشهدت الثلاثية عرضها العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في 15 يونيو 2012.

وتتكوّن الثلاثية من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول بعنوان «الحصن»، والثاني بعنوان "الدنداراوية"، والثالث بعنوان "مأساة البيت الكبير".

ويُعد شادي عبد السلام أحد أبرز رموز السينما المصرية، ومن أهم أعماله فيلم "المومياء"، الذي يُصنّف كعلامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعالمية، لما يتمتع به من رؤية فنية وبصرية متفردة.

اقرأ أيضًا:

أحمد عبدالحميد ينعى والده الماكيير محمد عبدالحميد: "أطيب قلب وأحسن أب"

"ملكة".. سوسن بدر تنشر صور جديدة لها ونجوم الفن يعلقون