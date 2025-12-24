إعلان

طرح بوستر مسلسل "لعبة وقلبت بجد" بطولة أحمد زاهر

كتب : معتز عباس

10:08 م 24/12/2025

الفنان أحمد زاهر

كشف الفنان أحمد زاهر عن البوستر الرسمي لمسلسل "لعبة وقلبت بجد"، المقرر عرضه يناير المقبل.

ونشر زاهر بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يا تري شريف هيعمل ايه مع الأربعة الحلوين دول، مسلسل لعبه و قلبت بجد، إبتداءاً من ١٠ يناير على قناة دي امس سي ومنصة شاهد، انتاج المتحدة وإخراج حاتم متولي.

يشارك في مسلسل لعبة وقلبت بجد، رحمة أحمد وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، وهو من إخراج حاتم متولي.

بوستر مسلسل لعبة وقلبت بجد

