طرح الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "سفــاح التجمع" والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي بوستر فيلم السفاح، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد تلقيه عزاء والدته النجمة سمية الألفي والتي توفيت يوم السبت الماضي.

وشوق أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا بالبوستر الجديد لـ "سفاح التجمع"، وعلق: "قريبا".

عزاء الراحلة سمية الألفي

رحلت الفنانة سمية الألفي عن عالمنا يوم السبت الماضي، واستقبل أحمد وعمر الفيشاوي المعزيّن من الأصدقاء ونجوم الفن، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء يوم الإثنين بمسجد عمر مكرم.

حضر العزاء عدد من نجوم الفن، أبرزهم باسم سمرة، أحمد السقا، صبري فواز، عمرو يوسف وكندة علوش، دنيا سمير غانم، شيرين، خالد النبوي، محمد علي رزق، وغيرهم من نجوم الفن.

