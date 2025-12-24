أحمد مالك وتارا عماد يقدمان واجب العزاء في الماكيير محمد عبد الحميد

تصوير / أحمد مسعد

توافد نجوم الفن على عزاء الماكيير الراحل محمد عبدالحميد، والمقام حاليًا في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

حرص الفنان أحمد مالك على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل محمد عبدالحميد.

حضر العزاء أيضًا الفنانة تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أ نور، وغيرهم.

وأعلن الفنان الشاب أحمد عبدالحميد وفاة والده الماكيير محمد عبد الحميد بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة أمس الثلاثاء.

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم، الفيل الأزرق.