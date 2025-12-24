كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري، عن عمر 72 عاما، اليوم الأربعاء بعد مشوار فني حافل.

وواجه محمد بكري، أزمة قوية مع سلطات الإحتلال الإسرائيلية، بسبب فيلمه التسجيلي "جنين جنين"، وصلت إلى حد تقديمه للمحاكمة.

وأصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية، حكمها بمصادرة جميع نسخ الفيلم، وإلزام مخرجه الفنان الفلسطيني محمد بكري، بدفع تعويض 175 ألف شيكل، بدعوى التشهير بضابط إسرائيلي يدعى نسيم مجنجاي، إلى جانب مصاريف قانونية بمبلغ 50 ألف شيكل.

ورصد الفيلم، الذي تولى محمد بكري إخراجه، شهادات حية توثق تفاصيل ملحمة مخيم "جنين"، الذي اجتاحته قوات الاحتلال، في إطار الحملة العسكرية التي شنها أرئيل شارون، عام 2002، على الضفة الغربية، بعد إشتعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ولمع الفنان والمخرج الفلسطيني الراحل محمد بكري، بعد النجاح العالمي الذي حققه فيلم "حيفا"، وشارك بأفلام "خلف القضبان"، و"نهائي الكأس"، وتم اختياره شخصية العام الثقافية في فلسطين، في عام 2020.