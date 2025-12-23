إيمان العاصي جريئة ومنة فضالي بدون مكياج .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، الماكيير محمد عبد الحميد وكشف عن الوفاة نجله الفنان أحمد عبد الحميد، ونعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم، النجمة يسرا، الفنان شريف منير، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة كندة علوش، الفنانة دنيا عبد العزيز، ورثوه بعدد من الرسائل المؤثرة حزنا على فراقه.

وشيع جثمان الراحل محمد عبد الحميد عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام العزاء بنفس المسجد غدا الأربعاء.

وإليكم 10 معلومات عن الماكيير الراحل محمد عبد الحميد:

1- كانت بدايته كمساعد ماكيير بعدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية نهاية فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات منها "ملف سامية شعراوي" عام 1988، "الإرهاب" عام 1989، فيلم "كابوريا" عام 1990.

2- نجله هو الفنان أحمد عبد الحميد الذي شارك النجمة منى زكى بطولة مسلسل "تحت الوصاية" عام 2023.

3-ابنته آية عبد الحميد إحدى أشهر الماكييرات في الوسط الفني.

4- زوجته الفنانة حنان عادل التي بدأت مشوار الفن منذ طفولتها وابتعدت عن المجال بعد زواجهما.

5- عمل مع عدد كبير من النجوم منهم النجمة ليلى علوي، الفنان أحمد حبمي، الفنان حسين فهمي، الراحل فاروق الفيشاوي وغيرهم من النجوم.

6- كانت آخر مشاركاته في مسلسل "ظلم المصطبة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

