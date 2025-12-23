"خالص العزاء".. محمد إمام ينعى الماكيير الراحل محمد عبد الحميد

نعى الفنان محمد إمام الماكيير الراحل محمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب إمام عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "خالص عزائي لأخي وصديقي أحمد عبدالحميد والأسرة الكريمة في وفاة المغفور له والده الماكيير الكبير محمد عبدالحميد .. البقاء والدوام لله".

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها" "كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم".

