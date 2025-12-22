محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يستقبل الفنان أحمد الفيشاوي المعزين في والدته الفنانة سمية الألفي، في مسجد عمر مكرم.

ظهر الفيشاوي وهو يستقبل المعزين، وبدا متأثرا برحيل والدته التي غاب عن جنازتها بسبب تواجده خارج البلاد.

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، منهم الفنان باسم سمرة، الذي ظهر وهو يواسي الفنان أحمد الفيشاوي.

وفور وصول أحمد الفيشاوي عزاء والدته، جمعه لقاء مؤثر بشقيقه عمر، إذ ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض حزنا على فراق والدتهما، وسط مواساة المتواجدين.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

