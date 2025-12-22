إعلان

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لـ أحمد الفيشاوي في والدته سمية الألفي

كتب : مروان الطيب

07:29 م 22/12/2025
    أحمد الفيشاوي في مسجد عمر مكرم
    أحمد الفيشاوي في عزاء والدته بمسجد عمر مكرم
    أحمد الفيشاوي متأثرا برحيل والدته
    أحمد الفيشاوي مع الوافدين في عزاء والدته
    أحمد الفيشاوي وباسم سمرة
    أحمد الفيشاوي يستقبل الوافدين على عزاء والته
    أحمد الفيشاوي يصل عزاء والدته
    أحمد الفيشاوي
    الفنان أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
    الفنان أحمد الفيشاوي
    النجم أحمد الفيشاوي
    باسم سمرة
    أحمد الفيشاوي في عزاء والدته الراحلة سمية الألفي
    عمر فاروق الفيشاوي
    أحمد الفيشاوي في عزاء والدته وسط تأثره برحيلها
    عزاء الفنانة سمية الألفي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يستقبل الفنان أحمد الفيشاوي المعزين في والدته الفنانة سمية الألفي، في مسجد عمر مكرم.

ظهر الفيشاوي وهو يستقبل المعزين، وبدا متأثرا برحيل والدته التي غاب عن جنازتها بسبب تواجده خارج البلاد.

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، منهم الفنان باسم سمرة، الذي ظهر وهو يواسي الفنان أحمد الفيشاوي.

وفور وصول أحمد الفيشاوي عزاء والدته، جمعه لقاء مؤثر بشقيقه عمر، إذ ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض حزنا على فراق والدتهما، وسط مواساة المتواجدين.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

أحمد الفيشاوي سمية الألفي عزاء سمية الألفي مسجد عمر مكرم

