"كنت معاك في الجامعة".. معجبة تبكي لحظة رؤيتها تامر حسني (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

08:10 م 21/12/2025

تامر حسني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني مع إحدى المعجبات، وذلك على هامش إحيائه حفل مؤسسة "راعي مصر"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي أُقيم مساء أمس داخل قصر عابدين، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وظهر في الفيديو معجبة تجري خلف سيارة تامر حسني، وهي تصرخ قائلة: "أبوس إيدك يا تامر استنى، أنا كنت معاك في الكلية"، بعدها طلبت منه رقم هاتفه وهي تبكي.

وأحيا تامر حسني الحفل بعدد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنان هاني رمزي، وليلى عز العرب، وعدد من الشخصيات العامة.

