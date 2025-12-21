محمد سلام: "أنا ممثل على قدي وليا حلم زي أي مواطن عربي"

أعرب الفنان محمد سلام عن سعادته بالمشاركة في منتدى طرابلس للإعلام الحكومي، المقامة في العاصمة الليبية، والذي شهد حضور فريق عمل وصناع مسلسل "كارثة طبيعية"

وقال "سلام" في كلمة خلال أحداث المنتدى، إنه فخور بنشأته وهويته المصرية، في منطقة الظاهر بمصر القديمة، متابعًا: "أنا ممثل على قدّي وبشوف نفسي كده، ومواطن مصري ليا حلم زي أي مواطن عربي، وبحب بلدي مصر".

وأوضح أن تلك النشأة ساهمت في تشكيل وعيه الإنساني والوطني والاجتماعي، حيث عاش في بيت يضم مسلمين، بينما كان جيرانه من المسيحيين.

وأضاف: "أصحابي مسيحيين، كنا بنلعب مع بعض ونروح الكنيسة يوم الأحد، إحنا في مصر مختلفين زي المحافظات، وده سهّل علينا حب العرب".

وعرض مؤخرًا للفنان محمد سلام مسلسل كارثة طبيعية، بطولة جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، عماد رشاد، حمزة العيلي، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، من إخراج حسام حامد، وتأليف أحمد عاطف فياض.

