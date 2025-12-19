تحدثت الفنانة جيهان قمري عن تفاصيل خضوعها لعملية تجميل مؤخرا، إذ أوضحت أنها تعرضت لخطأ طبي بسبب حقن الفيلر.

حلت جيهان قمري ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن خضوعها لعملية تجميل قالت: "عملت عملية تجميل من شهرين ونص، وفي فترة كان عندي اكتئاب وكنت عايزة أغير حاجة، كان عندي مشكلة حقنت حقنة فيلر غلط والموضوع ده مؤذي جدا، الدكتور حقن لي فيلر دائم عند الجيوب الأنفية، والدكتور الأخير فتح لي من تحت عيني ونضف لي كل الفيلر، والعملية كانت ناجحة واتبسطت برد فعل الناس".

وتابعت: "أنا عملت العملية ببنج موضعي، وروحت بعد 3 ساعات، وبعد 10 أيام كأن مفيش حاجة، وده بالرغم أن والدتي كان رافضة من خوفها عليا".

آخر مشاركات جيهان قمري الفنية

كانت آخر مشاركات جيهان قمري الفنية بالمسلسل الإماراتي "وش السعد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وتدور أحداث المسلسل حول سفر رجل أعمال إماراتي ثري يدعى سعد في رحلة عمل إلى مصر، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما تصدمه (شادية) بسيارتها، ليستفيق بعد الحادث ويجد نفسه مقيمًا في منزلها بأحد الأحياء الشعبية، فيحاول الاندماج والتأقلم مع عائلتها وسكان الحي، ويعيش معهم تجربة غير اعتيادية أثناء فترة علاجه.

