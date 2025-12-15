صححت السيدة شريفة ابنة الصحفي الراحل محمد التابعي معلومة ذكرت بشكل خاطئ في فيلم "الست" حول علاقة والدها بـ كوكب الشرق أم كلثوم، بحسب قولها.

شهد فيلم "الست" التي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، تقديم أم كلثوم مساعدة مالية قدرها 5 آلاف جنيهًا للصحفي محمد التابعي لتأسيس مجلة ورقية في بداية حياته الصحفية، لكن ابنته أكدت أن تلك المعلومة خاطئة.

وكتبت شريفة محمد التابعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توضيح ضرورى بمناسبة "فيلم "الست"، أم كلثوم لم تساعد محمد التابعي في مجلة آخر ساعة ، بل ساهمت بمبلغ كبير (كقرض) للأخوة مصطفى وعلى أمين من أجل اخبار اليوم وليس محمد التابعي من أجل آخر ساعة!!، من ساند التابعي كان طلعت حرب".

وأضافت: "التاريخ أصبح مستباح بكم من المعلومات الخاطئة، ارحموني من كم الفبركة التي تخص أمير الصحافة".

وتابعت: "لا أظن أنه هناك كاتب أو صحفي كبير أصابه ما أصاب أمير الصحافة من أكاذيب و معلومات خاطئة تشوه تاريخه، حقيقة عيب على كل من ساهم فى نشر معلومات كاذبة ومزيفة على مر السنين..احترموا تاريخه وأن لديه عائلة".

فيلم الست تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود.

فيلم الست، هو سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، ويسلط الضوء بشكل خاص على العلاقات والتأثيرات الكبيرة التي رسمت ملامح مسيرتها الفنية الحافلة.

