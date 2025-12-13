وجهت تاليا إبنة المطرب تامر حسني التهنئة لـ آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت تاليت صورة لـ آن الرفاعي، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لمن أعتبرها أمي الثانية، أنتي ألطف إنسانة وامرأة قوية، أنتِ لستِ فقط صديقتي المقربة، بل أنتِ فرد من عائلتي، كلنا نحبكِ كثيراً، وحبكِ ونصائحكِ تعني لي الكثير".

وأضافت: "أنا ممتنة جداً لوجودكِ في حياتي، وكلما احتجت إليكِ كنتِ دائماً موجودة، وأتمنى أن يجلب لكِ هذا اليوم من السعادة ما تجلبيه لكل من حولكِ، أحبكِ يا أنونا".

ومن جانبها أعادت آن نشر الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ردًا على تاليا، وعلقت: "هذه الرسالة تعني لي الكثير. شكرًا لكِ على حبكِ، وقلبكِ الطيب، وروحكِ الجميلة. أنا محظوظة جدًا بوجودكِ في حياتي يا ابنتي الرابعة.. أحبكِ جدًا يا تيتي".

انفصال آن الرفاعي عن كريم محمود عبدالعزيز

يذكر أن آن الرفاعي انفصلت عن زوجها الفنان كريم محمود عبدالعزيز الفترة الماضية.

وأعلنت آن ذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "الحمد لله على كل شئ، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على انستجرام بعد ١٤ سنه زواج بدون ورقه طلاق أو إخطار من مأذون.. شكرا على التقدير والاحترام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

جدير بالذكر أن، آن الرفاعي أنجبت من كريم 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".

