بالطبلة.. علاء مرسي يشارك هنيدي فرحته بزواج ابنته

نشر الفنان علاء مرسي مجموعة صور ومقاطع فيديوهات جديدة من كواليس حفل زفاف فريدة محمد هنيدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، إلى جانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

الفنان علاء مرسي حضر حفل الزفاف، و ظهر وهو يحمل "طبلة" وشارك بالرقص في إحدى فقرات حفل الزفاف.

كما نشر مرسي صورة تجمعه بعدد من النجوم الذين حضروا حفل الزفاف منهم الفنان أحمد السقا والفنان محمد ثروت، والتقطوا صورا تذكارية مع النجم محمد هنيدي.

وظهر علاء مرسي في صورة أخرى مع الفنان محمد هنيدي وكتب عليها: "مع أبو العروسة".

وشهد حفل الزفاف حضور كل من، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان صبري فواز، الفنان خالد زكي وقاموا بتهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

آخر مشاركات علاء مرسي الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان علاء مرسي بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول إش إش التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة (آل الجريتلي)، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

أعمال ينتظر عرضها علاء مرسي قريبا

يشارك الفنان علاء مرسي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء السادس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كما يشارك ببطولة مسلسل "عرض وطلب" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم سلمى أبو ضيف، سماح أنور، علي صبحي، رحمة أحمد، مصطفى أبو سريع، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو موسى.

