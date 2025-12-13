كتب- معتز عباس:

أثار الفنان أحمد السقا، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد دعمه لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعد أزمته الأخيرة مع نادي ليفربول.

وقال أحمد السقا بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على انستجرام: "كابتن محمد صلاح تحياتي وسلامي ليك ولمصر، في مثل عندنا في مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو أنت مش عارف أنت عملت إيه خليني أفكرك، شوف أنت جبت كام بطولة لـ ليفربول، شوف أنت بالنسبة للأمة العربية كلها مش لمصر بس، أنت فخر العرب فعلاً، خلي ثقتك في نفسك تزيد مش تتهز".

وأضاف: "احنا متعودين عليك تاخد الباك رايت أو الباك لفت على الخط واللي يحصلني يكسرني، ركز يا محمد يا صلاح احنا حاطين عليك أمل كبير جداً في بطولة الأمم الإفريقية وأمل كبير جدا جدا في كأس العالم، بنحبك يا محمد يا صلاح".

ووجه رسالة لإدارة فريق ليفربول الإنجليزي، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، طالبهم خلاله بمراجعة ما قدمه صلاح مع الفريق الإنجليزي خلال الـ8 سنوات الماضية.

وقال أحمد السقا: "مرحبا، صباح الخير أو مساء الخير بناء على بتشوفوني منين، اسمي أحمد السقا أحد نجوم الشرق الأوسط، وأنا مصري وافتخر وامتلك نفس جنسية محمد صلاح، عاوز أفكر جمهور وإدارة نادي ليفربول باللي عمله محمد صلاح لنادي ليفربول، أرجوكم أن تقوموا بمراحعة سريعة لتعلموا ما فعله صلاح لليفربول، وضعوا في الحسبان آخر 8 سنوات أن صلاح كان لاعبا في ليفربول".

مضيفا: "كيف تعتقدون أنكم حصلتم على كل البطولات والكؤوس، من فضلكم أعيدوا مراجعة موقف محمد صلاح، محمد صلاح أيقونة ليس فقط للمصريين والعرب، وأعتقد أيضا للبريطانيين الذين سيحترمونه دائما، من فضلكم أظهروا بعض الاحترام للاعب محمد صلاح الأسطورة، واسمي هو أحمد السقا، وهذا بخصوص إدارة ليفربول ومحمد صلاح".

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ملحوظة أنا لم أحذف الفيديو الخاص بالكابتن محمد صلاح، الموجه لنادى ليفربول، ولكن فوجئت بحذفه من على حسابي على الانستجرام والفيس بوك زيي زيكم".

وأضاف: "واضح انى دخلت فى منطقه مش بتاعتي، ومع ذلك كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الإنجليزي وأخص بالذكر كابتن محمد صلاح".

رسائل السقا أثارت جدلا واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أيدها واعتبرها رسالة دعم قوية، وبين من رأى أن ظهوره كان غير موفق.

كان الظهور الأخير للفنان أحمد السقا بحفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي أقيم مساء الجمعة 12 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ولم يكتف السقا بالحضور وتهنئة هنيدي، إذ ظهر ممسكا بطبلة وشارك بالرقص بإحدى فقرات حفل الزفاف.