أعربت أسرة عبدالحليم حافظ، عن استيائها من استغلال صوره واسمه، في فيديو الدعاية للحفلات المقرر إقامتها ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر في الكويت، والتي تقام مساء اليوم الخميس وغدا الجمعة الموافق 12 ديسمبر.

ونشرت أسرة العندليب، عبر صفحة منزل عبد الحليم حافظ، في موقع فيسبوك، مقطع الفيديو، و كتبت:"بأي حق يتم استغلال اسم وصورة حليم بدون أخذ إذن الأسرة، بأي حق يتم عمل فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي بدون الرجوع للأسرة بالموافقة أو بالرفض.. طب لماذا يوجد قانون حقوق الملكية الفكرية مادام الموضوع مستباح للجميع.. لأ وكمان لعمل تجاري ودعاية لحفل الكويت وقد بيعت تذاكره بالكامل بدون حفظ حقوق الورثة وليس عمل للترفية فقط".

وتابعت: "يرجي تدخل الجهات الرقابية في دولة الكويت الشقيقة ووقف هذا الحفل فوراً والذي يمثل انتهاك صارخ وواضح لحقوق الورثة ومسح هذا الفيديو من كل المنصات المرئية فوراً.. نحن نستقبل باستمرار في منزل حليم في القاهرة الجالية الكويتية بكل حب وتقدير، وحليم غنى في الكويت وللكويت وشعبها ونتمنى أن يصل صوتنا للإمارة والنائب العام والذين كانوا دائماً أصدقاء ومحبين لحليم وأسرته ووقف هذا الحفل فوراً ومحاسبة كل المخالفين وعلى رأسهم شركة "ليلة عمر" المنظمة للحفل".

وأوضحت الأسرة: "هذة المرة الثانية في السنة التالية على التوالي أن يتم التعدي على حقوقنا في دولة الكويت الشقيقة فقد تم عمل نفس الحفل السنة الماضية وهناك قضية متداولة في المحاكم الكويتية، فمن أين تأتي هذه الجرأة للتعدي على الحقوق و للأسف الحفل سيقام الليلة وغداً في دار الأوبرا الكويتية وقد تم بيع تذاكرها بالكامل ونفاذها".

واختتمت: "كيف يتم تكريم حليم بدون الرجوع لأسرته وحفظ الحقوق.. هناك قوانين عالمية يا سادة.. استقيموا يرحمكم الله ".

وأعلن المحامي ياسر قنطوش، محامي أسرة العندليب، أمس الأربعاء، عن تقديم بلاغات للمطالبة بإلغاء الحفلين المقرر إقامتهما اليوم الخميس، وغدا الجمعة الموافق 12 ديسمبر، وطالب وزراء الثقافة والإعلام في الكويت، بالتدخل لإيقافها.

ومن جهتها تجاهلت شركة ليلة عمر، المنظمة للحفلات، بيانات أسرة عبد الحليم حافظ، ونشرت عبر صفحاتها في مواقع التواصل مقاطع فيديو لوصول المطربين هاني شاكر، وخالد سليم، إلى الكويت لإحياء الحفلات المقامة تحت عنوان "حليم".

فيديو الدعاية للحفل

وصول هاني شاكر و خالد سليم