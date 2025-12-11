جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس الأربعاء عن استضافته خلال دورته الخامسة، حفل إعلان جوائز "جولدن جلوب".

وشهد الحفل الإعلان عن فوز الممثلة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف والممثلة الهندية عليا بهات بجائزة "جولدن جلوب هورايزن".

هيلين هوني

وفي بيان صحفي، قالت هيلين هوني، رئيسة جوائز "جولدن جلوب": "يسعدنا أن نقدم جائزة عمر الشريف للفنانة والممثلة الداعمة للأعمال الإنسانية هند صبري، التي تعكس أعمالها الفنية قوة السينما العربية وأثرها العالمي، في ظل تسليط الضوء على الإرث الفني العريق الذي تركه الفنان المصري الراحل عمر الشريف الذي يُعد من أبرز صناع ورواد السينما المصرية. كما يسرّنا أن نقدم للممثلة الهندية الشهيرة عليا بهات جائزة جولدن جلوب هورايزن، احتفاءً بأثرها الكبير في السينما العالمية وتأكيدًا على مكانة المنطقة المتنامية كوجهة بارزة تلعب دورًا ملحوظًا في صناعة الأفلام السينمائية والمحتوى التليفزيوني على الساحة العالمية."

جمانا راشد

ومن جانبها، قالت جُمانا راشد الراشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "وبينما نواصل الاحتفاء بمرور خمسة أعوام على تأسيس المؤسسة، نفخر اليوم بتعزيز مكانة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كمنصة رائدة تمكن صناع الأفلام من تحقيق حضور وتقدير عالمي. وللمرة الأولى، نتعاون هذا العام مع جوائز جولدن جلوب في شراكة تحمل دلالاتٍ خاصة، وتُسهم في توسيع الحضور الدولي للمواهب الصاعدة من العالم العربي وآسيا وأفريقيا. ويجسد هذا التعاون فرصة لصنّاع أفلامنا للحصول على التقدير الذي يستحقونه، وبالوصول إلى جمهور أوسع حول العالم. ومن خلال إطلاق جائزة هورايزن، نؤكد فخرنا بدعم المواهب الواعدة التي تفرض حضورها بقوة، حيث يشرفنا أن نتعاون مع مثل هذه الجهة المرموقة لتكريم هند صبري وعليا بات، الممثلتين الاستثنائيتين اللتين تواصلان رسم معالم صناعة السينما."

هند صبري

وقالت هند صبري: "أشعر بفخر كبير لحصولي على هذه الجائزة المرموقة التي تحمل اسم أحد أبرز عمالقة السينما الذين لا يتكررون في عالمنا العربي. وانطلاقًا من التزامي الراسخ طوال مسيرتي المهنية بدعم وتمكين المرأة من خلال القصص المعقدة والأدوار المركبة، يسرني أن أقف اليوم على خشبة مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من خلال جوائز جولدن جلوب إلى جانب الممثلة عليا بهات، التي تُعد إحدى ألمع نجمات الجيل الجديد وأكثرهن موهبة والتزامًا. ولا شك أن المرأة تشهد اليوم حقبة واعدة جدًا في تاريخ صناعة الأفلام، ما يجعلني أشعر بفخر كبير لأكون جزءًا من تاريخ جوائز جولدن جلوب الخالد."

عليا بهات

وقالت الممثلة عليا بهات: "يشرفني أن أحصل على هذا التكريم المرموق من جوائز جولدن جلوب وأشعر بامتنان كبير لما أحظى به من فرصة استثنائية لتمثيل جيل جديد من الفنانات الطموحات والنساء اللواتي يُحدثن فرقًا ملحوظًا في السينما والتليفزيون حول العالم. ولهذه الجائزة معنى خاص اليوم في الوقت الذي تلتقي فيه نخبة من ألمع المواهب السينمائية العالمية لسرد القصص الأكثر شمولية وتأثيرًا حول العالم، حيث تُعد الجائزة من أبرز الجوائز الفنية على الساحة العالمية. ويسعدني أن أكون اليوم جزءًا منها وأتطلع إلى مواصلة تحقيق التقدم في مسيرتي المهنية عبر رواية المزيد من حكايات النساء القويات والملهمات."