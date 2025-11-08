إعلان

فساتين الأميرات.. بوسي شلبي وجومانا مراد في قصر عابدين

كتب- مروان الطيب:

09:11 م 08/11/2025
    الفنانة جومانا مراد
    بوسي شلبي في قصر عابدين
    بوسي شلبي في قصر عابدين
    الفنانة جومانا مراد
    بوسي شلبي في قصر عابدين
    الفنانة جومانا مراد
    بوسي شلبي في قصر عابدين

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حضورها مراسم حفل جراند بول الذي يقام مساء اليوم السبت في قصر عابدين، بحضور النجوم وأمراء وأميرات من حول العالم.

نشرت بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت بوسي مرتدية فستان أحمر خطفت به الأنظار وكأنها أميرة، كملا كشفت عن حضور الفنانة جومانا مراد التي ارتدت فستان أصفر ظهرت خلاله كأميرات ديزني والتقطت بوسي العديد من الصور التذكارية.

وكان الظهور الأخير للفنانة جومانا مراد بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

حفل جراند بول جومانا مراد قصر عابدين

