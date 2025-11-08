فساتين الأميرات.. بوسي شلبي وجومانا مراد في قصر عابدين

بعد ساعات من وفاة والده.. محمد رمضان في عزاء السيناريست أحمد عبدالله- صور

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حضورها مراسم حفل جراند بول الذي يقام مساء اليوم السبت في قصر عابدين، بحضور النجوم وأمراء وأميرات من حول العالم.

نشرت بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت بوسي مرتدية فستان أحمر خطفت به الأنظار وكأنها أميرة، كملا كشفت عن حضور الفنانة جومانا مراد التي ارتدت فستان أصفر ظهرت خلاله كأميرات ديزني والتقطت بوسي العديد من الصور التذكارية.

وكان الظهور الأخير للفنانة جومانا مراد بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من محمد رمضان بعد دفن والده

رؤوف السيد لـ"مصراوي": "شمشون ودليلة" أكشن كوميدي وفيلم جديد علينا