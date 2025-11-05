حقيقة ارتباط نيللي كريم بلاعب كرة قدم في الدوري الممتاز.. ما القصة؟

هايدي خالد تنشر 15 صورة جديدة من حفل زفافها على هادي الباجوري

انتشرت الساعات الماضية شائعة تفيد بارتباط النجمة نيللي كريم بلاعب كرة قدم يلعب في أحد فرق الدوري المصري الممتاز، والتي أثارت جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى برنامج "ET بالعربي"، بحسب مصادره الخاصة، خبر ارتباط نيللي كريم بلاعب كرة قدم، وأن ما أثير لا أساس له من الصحة.

قطاع عريض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خمنوا مركز لاعب كرة القدم، وأكدوا أنه يلعب في مركز حراسة المرمى، لكن "Et بالعربي" نفت ذلك.

كانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن نيللي كريم تستعد حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها فيلم "الست" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

