الإعلامي ربيع هنيدي يعلن: "زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري"

"العين فلقت الحجر".. جوري بكر تكشف عن إصابتها في يدها

"أجمل من دوري الأبطال".. جلسة تصوير جريئة لـ هدى الإتربي في باريس

مايان السيد تثير الجدل بصورة مع عمر رزيق في عيد الحب.. والجمهور: "الفرح

أعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي زواج المطرب آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل

وكتب ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".

تستعد المطربة آمال ماهر، خلال الأيام المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة "خذلني"، التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها أحمد إبراهيم، فيما تولى أمير محروس الميكس والماستر للأغنية.

وكان آخر ظهور فني لآمال ماهر خلال احتفالية "وطن السلام" ، حيث قدمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة لأغنية "مصر وطن السلام" في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستعد جمهور آمال ماهر أيضًا لحضور حفلها الكبير في قصر القبة يوم 29 نوفمبر، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها المنتظرة "خذلني".

اقرأ أيضا..

أول تعليق من أمير المصري بعد عرض فيلميه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد ممدوح يكشف السبب وراء عدم حضور العروض الخاصة لأفلامه