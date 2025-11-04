إعلان

الإعلامي ربيع هنيدي يعلن: "زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري"

كتب - معتز عباس:

09:06 م 04/11/2025
أعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي زواج المطرب آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل

وكتب ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".

تستعد المطربة آمال ماهر، خلال الأيام المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة "خذلني"، التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها أحمد إبراهيم، فيما تولى أمير محروس الميكس والماستر للأغنية.

وكان آخر ظهور فني لآمال ماهر خلال احتفالية "وطن السلام" ، حيث قدمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة لأغنية "مصر وطن السلام" في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

0000

ويستعد جمهور آمال ماهر أيضًا لحضور حفلها الكبير في قصر القبة يوم 29 نوفمبر، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها المنتظرة "خذلني".

آمال ماهر زواج أمال ماهر علي محجوب ربيع هنيدي

