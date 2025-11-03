ياسمينا العبد عن مشاركتها في حفل المتحف الكبير: "مبسوطة وفخورة"

أعربت الفنانة ياسمينا العبد عن سعادتها البالغة بمشاركتها في احتفالية المتحف المصري الكبير.

وأضافت "ياسمينا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "مش قادرة أستوعب شعوري حتى الآن، مبسوطة وفخورة ولسه مش قادرة أستوعب تلك المشاعر".

وتابعت: "كنت خايفة شوية لأن حديثي هيكون لايف، لكن قبل الصعود للمسرح قلت لنفسي لازم أكون قد التحدي، لأن ده يومنا كمصريين، ولازم أشكر الكاتب أحمد مراد لأنه كتب كلمات عظيمة".

وأردفت: "كنت بتكلم وأنا مصدقة الكلمات اللي بقولها، ومشاعري كانت كلها فخر وانبساط، وكان ليّا الشرف إني أشارك في حدث كبير زي ده، وبشكر كل فريق العمل".

وشاركت ياسمينا العبد في تقديم حفل الافتتاح مع عدد من النجوم الشباب هم أحمد مالك، هدى المفتي وسلمى أبو ضيف.

