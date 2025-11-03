إعلان

ياسمينا العبد عن مشاركتها في حفل المتحف الكبير: "مبسوطة وفخورة"

كتب : معتز عباس

01:00 ص 03/11/2025

ياسمينا العبد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الفنانة ياسمينا العبد عن سعادتها البالغة بمشاركتها في احتفالية المتحف المصري الكبير.

وأضافت "ياسمينا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "مش قادرة أستوعب شعوري حتى الآن، مبسوطة وفخورة ولسه مش قادرة أستوعب تلك المشاعر".

وتابعت: "كنت خايفة شوية لأن حديثي هيكون لايف، لكن قبل الصعود للمسرح قلت لنفسي لازم أكون قد التحدي، لأن ده يومنا كمصريين، ولازم أشكر الكاتب أحمد مراد لأنه كتب كلمات عظيمة".

وأردفت: "كنت بتكلم وأنا مصدقة الكلمات اللي بقولها، ومشاعري كانت كلها فخر وانبساط، وكان ليّا الشرف إني أشارك في حدث كبير زي ده، وبشكر كل فريق العمل".

وشاركت ياسمينا العبد في تقديم حفل الافتتاح مع عدد من النجوم الشباب هم أحمد مالك، هدى المفتي وسلمى أبو ضيف.

اقرأ أيضا..

ليلى علوي تتجول في شوارع نيويورك وتنشر صورًا من أحدث ظهور لها

"خسيتي وبقيتي أحلى".. شيماء سيف تخطف الأنظار في مهرجان البحرين السينمائي

ياسمينا العبد المتحف المصري الكبير برنامج الصورة لميس الحديدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان