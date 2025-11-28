كتب- مروان الطيب:

أكد الدكتور أحمد حسن رجب، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، في بيان عقب اندلاع حريق، أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار جراء الحريق المحدود الذي نشب في ديكور مسلسل “الكنيج” للفنان محمد إمام داخل منطقة الحارة بمنطقة التصوير المفتوحة.

واندلع الحريق في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم داخل الديكور الخارجي لمنطقة الحارة، حيث تدخلت قوات الحماية المدنية فورًا وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل.

وأدى الحريق إلى تلف جزء كبير من الديكور الخشبي الخاص بالمسلسل، من دون أي إصابات بشرية أو تأثير على المباني أو البلاتوهات أو المنشآت الإنتاجية داخل الاستوديو.

وتؤكد الشركة ما يلي:

• لا توجد أي إصابات بشرية بين العاملين أو المتواجدين في موقع التصوير.

• لم يتأثر أي مبنى أو بلاتوه أو منشأة إنتاجية داخل الاستوديو.

• الأصول والمباني المحيطة بمنطقة الحريق سليمة تمامًا.

• اقتصر الضرر على ديكور خشبي مؤقت مخصّص للتصوير الخارجي.