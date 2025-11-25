الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان صدى الأهرامات

بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، لمتابعة الليلة الفنية التي يحييها عازف البيانو العالمي لانج لانج.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور والضيوف من مختلف الفئات، في أجواء احتفالية مميزة والتي تقام تحت شعار: "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".

عازف البيانو العالمي لانج لانج يفتتح مهرجان "صدى الأهرامات"

افتتح عازف البيانو العالمي لانج لانج، الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، في حفل استثنائي يجمع بين الشاعرية والانطباعية والمهارة التقنية بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني بقيادة بن بالمر.

شهد الحفل حضور نجوم الفن، النجمة ليلى علوي، الفنان أحمد مجدي، وعدد آخر من نجوم الغناء والفن.

