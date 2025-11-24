بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

احتفلت الفنانة ميريام فارس بنجاح حفلها الذي أحيته مؤخرا في الكويت.

نشرت ميريام صورا من كواليس حفل الزفاف الذي أحيته، عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء استعرضت من خلاله جمالها، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

احتفلت ميريام فارس مؤخرا بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ، وخضعت لجلسة تصوير على هامش الحفل، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "كلي فخر".

أحيت ميريام فارس حفلا غنائيا في ستوكهولم خلال الفترة الماضية، وشهد حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

