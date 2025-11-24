إعلان

ميريام فارس تستعرض إطلالتها الجريئة في أحد الأفراح بـ الكويت

كتب- مروان الطيب:

09:45 م 24/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس تحيي أحد الأفراح في الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة ميريام فارس بنجاح حفلها الذي أحيته مؤخرا في الكويت.

نشرت ميريام صورا من كواليس حفل الزفاف الذي أحيته، عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء استعرضت من خلاله جمالها، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

احتفلت ميريام فارس مؤخرا بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ، وخضعت لجلسة تصوير على هامش الحفل، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "كلي فخر".

أحيت ميريام فارس حفلا غنائيا في ستوكهولم خلال الفترة الماضية، وشهد حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

محمد إمام يعلن انضمام حنان مطاوع لمسلسل "الكينج" رمضان 2025

ريهام حجاج ومدحت العدل يدليان بصوتهما في انتخابات مجلس النواب.. صور

ميريام فارس الكويت حفل ميريام فارس

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية