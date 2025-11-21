كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، المقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة 21 نوفمبر، عن فوز فيلم "عالم النبات" (The Botanist) للمخرج جينج يي بجائزة أفضل فيلم آسيوي طويل (نيتبّاك).

كلمة المخرج

وقال جينج يي "الفترة اللي قضتها في القاهرة حدث تقارب كبير بيني وبينها، واكتشفت التقارب بينها وبين الصين في الحضارة وحب الحياة والحفاظ عليها، وأتمنى أن الأطفال تحب الطبيعة ونتعابش اكتر مع الطبيعة".

لجنة التحكيم

وضمت لجنة تحكيم الجائزة كل من بينا بول من الهند، والكاتب والمترجم المصري أحمد السعيد، والمبرمجة الفرنسية سيلين روستان.

مهرجان القاهرة السينمائي يختتم اليوم الجمعة 21 نوفمبر، دورته السادسة والأربعين بعد عشرة أيام شهدت عرض عددا كبيرا من الأفلام، والجلسات النقاشية والحوارية.