أول رد من نادية مصطفى على موقفها من ملف الإسكان بنقابة المهن الموسيقية

كشفت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن مطالبتها بإحالة ملف الإسكان داخل النقابة إلى النيابة مع الحديث عن وجود فساد به.

وقالت نادية مصطفى في بيانها: "أخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، كما تعودتم مني الصراحة، أؤكد بكل وضوح أنني كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة، ومع إعلانه دائما أمامي عن وجود شكوك بوجود فساد في ملف الإسكان، فطالبت أكثر من مرة أن يحال هذا الملف للنيابة العامة ويتم اتخاذ موقف قانوني واضح وصريح لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها".

وأضافت : " قبل إثبات حق النقابة كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة وإبراء ذمتي حفاظا على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بي واحترمني".

واختتمت: "أجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية شهدت حالة من الجدل الواسع مؤخراً، بعد اجتماع عقده نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، والذي كشف خلاله عن وجود مشاكل داخل بعض ادارات النقابة، مما دفعه للمطالبة بتحويل عدد من المسؤولين، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا..

أمام الأهرامات.. نيكول سابا تنشر صورًا مع ياسمين عبدالعزيز من حفل "The best"

10 صور جديدة.. مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور