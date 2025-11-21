إعلان

أشرف بوزيشن يكشف صعوباته بالفن قبل رحيله: "رشوا بيرسول في وشي ووقعت"

كتب : نوران أسامة

11:38 ص 21/11/2025

الفنان أشرف بوزيشن

تحدث الفنان أشرف بوزيشن في لقاء تليفزيوني سابق قبل وفاته منذ شهر، عن الصعوبات التي مر بها في الوسط الفني.

وقال بوزيشن: "كنت في مشهد لمسلسل تاريخي من إخراج أحمد طنطاوي والكاميرا دارت وفجأة لقيت دبانة واقفة على وشي وقالوا استوب عشان يمشوا الدبانة وواحد من المساعدين جاب بيروسول ورشه في وشي.. وقعت وقتها على الأرض في ساعتها بسبب ضعف الأكسجين وآخر جملة سمعتها قالوا اركنوه بره ورا الديكور وهاتوا غيره".


وأضاف أشرف: "صحيت لقيت نفسي في مكان لوحدي والفلوس اللي معايا كانت قليلة، كنت بستنى أقبض 3 جنيه وخدتها مشي من استوديو مصر لحد شبرا على رجلي، الموقف ده أثر جدًا في نفسيتي وقتها ومن الحاجات اللي مش بنساها".


يذكر أن، أشرف بوزيشن يشارك في مسلسل"كارثة طبيعية" الذي يخوض بطولته الفنان محمد سلام.

