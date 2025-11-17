كيف علق نجوم الفن على صور مي عز الدين مع زوجها في شهر العسل؟

أقيمت مساء أمس احتفالية مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فنزويلا والتي أقامتها دولة فنزويلا على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بحضور سفير فنزويلا بالقاهرة السيد ويلمر بارينتوس، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية نائبا عن معالي وزير الثقافة.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وحضر الاحتفالية سفراء دول أورجواي، البرازيل، مالي، كوبا ورئيس الحزب الناصري وأعضاء مجلس النواب ومساعدي وزير الخارجية ونقيب المحامين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني للجمهوريتين ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لإلقاء كلمته ورحب بالحضور الكريم ومثمنا العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكدا أن أعظم وسيلة للتواصل والمحبة والثقافة هي الفن.

بعدها ألقى السيد ويلمر بارينتوس سفير دولة فينزويلا بالقاهرة التي أكد فيها على علاقة فنزويلا بمصر وشكر وزارة الثقافة المصرية ووزير الثقافة على استضافة الاحتفالية بمسرح السامر.

شارك في الإحتفالية فرقة فنزويلا للرقص والغناء وفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية وقدما باقة من أجمل فقراتهما.

من ناحية أخرى بدأت هذه الاحتفالية منذ يومين بعرض فيلم فنزويلي طويل بقصر السينما وحضره الجالية الفنزويلية بالقاهرة.