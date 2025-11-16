

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

تحدث النجم الكبير خالد النبوي، عن أهمية النقد، ودوره في تطوير الفنان من نفسه وأدواته، وذلك في جلسة حوارية نظمها مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريمه، ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وأدار الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.

وتابع خالد النبوي "الناقد الكبير سمير فريد لما عملت لعب عيال في المسرح القومي، كتب عني، ودي كانت تاني مرة بعد ما كتب عن المهاجر، وكانت فرحتي كبيرة، كانت الناس تكلمني تقولي مبروك على أن سمير فريد كتب عنك للمرة التانية".

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المشاهير وصناع الفن، بينهم: النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، الإعلامي محمود سعد، السيناريست الدكتور مدحت العدل، الفنان رمزي العدل، المنتج محمد العدل، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج محمد السعدي.

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، واحتضنها المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".

جاء اللقاء احتفاءً بالممثل الكبير خالد النبوي، المكرَّم هذا العام بجائزة فاتن حمامة للتميّز، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لعقود وخلّفت بصمة مؤثرة في السينما المصرية والعربية. فمن المهاجر إلى الإمام الشافعي، ومن الأعمال المحلية إلى الإنتاجات العالمية، خاض النبوي رحلة استثنائية من التطور الفني والإنساني، رسّخت مكانته كأحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرًا.